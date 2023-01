Altmark: Warum Autofahrer in Roxförde Kleingeld dabei haben sollten

Eine bunte Truppe wird durch den Gardelegener Ortsteil Roxförde ziehen. Es sind die Wurstsänger. Zu ihnen gehören auch zwei Gendarmen mit besonderen Aufgaben. Was es damit auf sich hat.

Wurstsingen 2020 in Roxförde. Sie wachen über Geld und Spenden: Kassierer Christoph Lindecke (links) und Buchhalter Daniel Weis.

Roxförde (ew) - In diesem Jahr ist es endlich wieder soweit. Das traditionelle Wurstsingen in Roxförde kann in althergebrachter Weise stattfinden. Das teilte Christoph Lindecke im Namen der Organisatoren mit.