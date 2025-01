Traumhochzeit ganz in Weiß? Ein Blick in die Statistik des Standesamtes Gardelegen für 2024

Die Zahl der Eheschließungen in Gardelegen sind rückläufig. Geheiratet wurde aber trotzdem, wie hier am 4. Oktober. Nach ihrer Trauung mussten Kim und Alexander Mattheis einige Aufgaben erfüllen. Dafür sorgten die Mitglieder der Gardelegener Feuerwehr, denn Mattheis ist Chef der Wehr.

Gardelegen - „Ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß“, schmachtete einst Schlagersänger Roy Black mit seinem unverwechselbaren Timbre in der Stimme ins Mikro. Eine Hochzeit im weißen Prinzessinnenkleid ist wohl der Traum vieler junger Frauen. Aber wie sieht die Realität aus? In der Region Gardelegen wird offensichtlich weniger von der Hochzeit in Weiß geträumt