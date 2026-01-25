Mottohochzeit, Weihnachtstrauung oder gleichgeschlechtliche Ehen: Immer mehr Paare in Gardelegen sagen bewusst „Ja“ – besonders an Freitagen und an den beliebten Glücks-Daten.

Traumhochzeit ganz in Weiß? Was 2025 besonders angesagt war und welche Tage für 2026 schon ausgebucht sind

In Gardelegen wird wieder mehr geheiratet als in den letzten Jahren. Gerade der September ist der Hochzeitsmonat schlechthin.

Gardelegen. - „Baby, wo zum Teufel bleibt mein Ehemann? Sag ihm, meine Großmutter hat’s gesagt — ,Dein Ehemann wird kommen.’“ So schallt es momentan aus vielen Radios in Rayes aktuellem Lied „Where Is My Husband“.