Hochzeitstrends Traumhochzeit ganz in Weiß? Was 2025 besonders angesagt war und welche Tage für 2026 schon ausgebucht sind
Mottohochzeit, Weihnachtstrauung oder gleichgeschlechtliche Ehen: Immer mehr Paare in Gardelegen sagen bewusst „Ja“ – besonders an Freitagen und an den beliebten Glücks-Daten.
25.01.2026, 07:15
Gardelegen. - „Baby, wo zum Teufel bleibt mein Ehemann? Sag ihm, meine Großmutter hat’s gesagt — ,Dein Ehemann wird kommen.’“ So schallt es momentan aus vielen Radios in Rayes aktuellem Lied „Where Is My Husband“.