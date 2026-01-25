Kinofilm in Norwegen gedreht Camping trifft Live-Streaming: Wie Bobbi TV aus Derben von Events aus ganz Europa sendet

Mit Kameras und einem kleinen TV-Studio im Gepäck ist B-TV Media von Derben aus europaweit unterwegs und sendet Live-Übertragungen. Bevorzugt ist man auf Wohnmobil-Messen unterwegs, aber auch einen eigenen Kinofilm in Norwegen hat man schon gedreht.