Vom Frost bis zur Hitze: Wetterbilanz in Salzland

Schönebeck. - „Auf seiner zwölfmonatigen Reise durch das Wetterjahr 2025 präsentierte sich Deutschland sehr warm, sonnenreich und niederschlagsarm, mit einer historischen Frühjahrstrockenheit im Osten“, fasst der Deutsche Wetterdienst das vergangene Jahr zusammen. Für Sachsen-Anhalt schlug 2025 eine Jahresmitteltemperatur von 10,1 Grad zu Buche, 1,4 Grad über dem Klimamittel. Der Jahresniederschlag belief sich auf 460 Millimeter, ein Defizit von rund 16 Prozent. Damit war Sachsen-Anhalt das niederschlagsärmste Bundesland.