Christa Heidrich feiert an Heiligabend in Havelberg ihren 90. Geburtstag. Für ihre Söhne ist sie ein Vorbild. „Wo sie ist, da scheint die Sonne.“

Christa Heidrich hat Heiligabend in Havelberg ihren 90. Geburtstag gefeiert. Hier ist sie mit ihren Söhnen Ralf (links) und Klaus (rechts), Schwiegertochter Petra sowie Bürgermeister Mathias Bölt zu sehen.

Havelberg. - „Den Humor darf man nicht verlieren“, sagt Christa Heidrich auf die Frage nach ihrem Rezept, wie sie mit 90 Jahren noch so geistig und körperlich fit ist. Heiligabend ist der Geburtstagstisch für sie im Haus von Sohn Klaus und Schwiegertochter Petra in Havelberg festlich gedeckt. Nicht nur am Weihnachtsbaum hängen Luftballons zu ihrem Jubiläum. Der jüngste Sohn Ralf ist am Vormittag auch schon da. Ebenso Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos), der die Glückwünsche der Stadt überbringt. Am Nachmittag kommen weitere Familienmitglieder, darunter die beiden Urenkelinnen (9 und 19 Jahre).