  4. Geld spielt keine Rolle bei Plänen der Schüler: Überraschend: Haus mit Garten in Gardelegen für Obdachlose

Schüler des Gardelegener Gymnasiums haben Pläne für die Unterbringung von Obdachlosen in der Stadt gemacht. Wenn junge Ideen überraschen - und ganz anders aussehen als die der Erwachsenen...

Von Stefanie Herrmann 11.09.2025, 15:05
Schüler der elften Klassen des Gymnasiums Gardelegen haben sich Gedanken zur Unterbringung von Obdachlosen gemacht.
Schüler der elften Klassen des Gymnasiums Gardelegen haben sich Gedanken zur Unterbringung von Obdachlosen gemacht. Foto: Stefanie Herrmann

Gardelegen. - Während die Hansestadt Gardelegen derzeit die Unterbringung von Obdachlosen in Containern prüft, machten sich in einem Kunstprojekt auch die Schüler des Gardelegener Gymnasiums Gedanken dazu. Ihre Ideen unterscheiden sich teils stark von denen der Stadtverwaltung. Anders als diese, mussten sie aber auch nicht darauf achten, was eine Umsetzung der Pläne in der Realität kosten würde.