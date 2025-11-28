weather regen
  4. Streit mit Anwohnern einer Straßenbahnstrecke: Sichtschutz-Posse im Magdeburger Stadtrat: Stadt lehnt Zahlung für Privatzaun ab

Streit mit Anwohnern einer Straßenbahnstrecke Sichtschutz-Posse im Magdeburger Stadtrat: Stadt lehnt Zahlung für Privatzaun ab

Die Diskussion um einen Sichtschutz für Grundstücke an einer neuen Straßenbahnstrecke geht weiter. Der Stadtrat soll nun beschließen, dass die Stadt kein Geld dafür ausgibt.

Von Stefan Harter 28.11.2025, 06:45
An einer neuen Straßenbahnstrecke in Magdeburg wurde an manchen Grundstücken bereits ein Sichtschutz errichtet. Zwei Eigentümer fordern diesen nun auch nachträglich.
Magdeburg. - Seit über einem Jahr schwelt nun schon der Streit zwischen zwei Grundstückseigentümern im Magdeburger Birkenweiler und der Stadtverwaltung. Die beiden fordern einen Sichtschutz, um neugierige Blicke aus der künftig dort entlang fahrenden Straßenbahn zu verhindern. Die Stadt lehnt dies aber ab.