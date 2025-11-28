Streit mit Anwohnern einer Straßenbahnstrecke Sichtschutz-Posse im Magdeburger Stadtrat: Stadt lehnt Zahlung für Privatzaun ab
Die Diskussion um einen Sichtschutz für Grundstücke an einer neuen Straßenbahnstrecke geht weiter. Der Stadtrat soll nun beschließen, dass die Stadt kein Geld dafür ausgibt.
28.11.2025, 06:45
Magdeburg. - Seit über einem Jahr schwelt nun schon der Streit zwischen zwei Grundstückseigentümern im Magdeburger Birkenweiler und der Stadtverwaltung. Die beiden fordern einen Sichtschutz, um neugierige Blicke aus der künftig dort entlang fahrenden Straßenbahn zu verhindern. Die Stadt lehnt dies aber ab.