Highlight zum Advent Pünktlich zu Weihnachten: Kirche in Güsen feiert Wiedereröffnung
Lange ist die Kirche in Güsen auf Grund von Bauarbeiten geschlossen gewesen, für die Gottesdienste musste ausgewichen werden. Nun folgt die große Wiedereinweihung mit Rahmenprogramm und interessanten Einblicken von Experten.
28.11.2025, 07:27
Güsen. - Die Baustellen-Schilder sind weg, der Altar ist nicht mehr verhüllt, die Inneneinrichtung steht wieder an ihrem Platz und auch die Gesangbücher liegen in den Reihen und warten darauf, aufgeschlagen zu werden.