Lange ist die Kirche in Güsen auf Grund von Bauarbeiten geschlossen gewesen, für die Gottesdienste musste ausgewichen werden. Nun folgt die große Wiedereinweihung mit Rahmenprogramm und interessanten Einblicken von Experten.

Mit einem Programm und Informationen der Architektin wird die Kirche in Güsen wiedereröffnet.

Güsen. - Die Baustellen-Schilder sind weg, der Altar ist nicht mehr verhüllt, die Inneneinrichtung steht wieder an ihrem Platz und auch die Gesangbücher liegen in den Reihen und warten darauf, aufgeschlagen zu werden.