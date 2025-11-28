Die Adventsfenster haben sich in Badersleben zu einer liebgewonnenen und geschätzten kleinen Tradition entwickelt. Auch in diesem Jahr wird in dem Huy-Ort Verschiedenes geboten.

Das erste Adventsfenster öffnet sich am 28. November.

Badersleben - Schon seit mehr als 20 Jahren findet in Badersleben eine besondere Adventsaktion statt: Immer freitags öffnet sich symbolisch ein Fenster irgendwo im Ort, das zu gemütlichem stimmungsvollem Beisammensein einlädt. So auch in diesem Jahr.

Zum inzwischen 22. Mal sind Jung und Alt, Badersleber und andere Interessierte in den Huy-Ort eingeladen, um sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Immer ab 18.30 Uhr wird dann als Überraschung ein kleines Programm geboten, in dessen Anschluss man zusammen bei Tee und Gebäck ins Gespräch kommen kann.

Lesen Sie auch: Warum Badersleben eine ganz besondere Willkommenskultur pflegt

Rätsel führen zum jeweiligen Veranstaltungsort der Adventsfenster

Um teilnehmen zu können, muss jedoch zuvor ein kleines Rätsel gelöst werden, das den jeweiligen Veranstaltungsort verrät. Eine Ausnahme bildet das erste Fenster, das sich stets bei derselben Familie mitten im Ort öffnet. Daher lautet das Rätsel für den 28. November auch schlicht „Wo wohl?“.

„Das Hauptanliegen dieses ersten Treffens ist immer das Schmücken unseres Weihnachtsbaums“, erklärt Heidi Klimmasch vom Organisationsteam. „Deshalb wäre es schön, wenn die Besucher ein bisschen Baumschmuck mitbringen würden, den wir dann gemeinsam an den schon aufgestellten Baum hängen.“

Beim zweiten Fenster, das sich am 5. Dezember öffnet, steht dann das Programm sowie das gemütliche Beisammensein im Mittelpunkt. Der Hinweis für dieses Fenster lautet „Wo der Thie auf die Bode(s) trifft“.

Aufgrund des Schulkonzerts entfällt ein Fenster

Am 12. Dezember entfällt das Adventsfenster, da an diesem Abend als Veranstaltungshighlight bereits das Weihnachtskonzert der Grundschule stattfindet.

Das dritte und letzte Adventsfenster öffnet sich dann am 19. Dezember „Zwischen Post und Landambulatorium“.

Neben zahlreichen Besuchern sind auch Gebäckspenden sehr gern gesehen. Diese nimmt Monika Kosinski dankend entgegen.