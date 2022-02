Ukraine: Stadt Gardelegen bietet Hilfe an

Die Bilder des Krieges in der Ukraine sorgen für Entsetzen – die Hansestadt Gardelegen möchte schnell und unbürokratisch helfen.

Krieg in der Ukraine: Die Stadt Gardelegen zeigt Flagge. Am Freitag, 25. Februar, wurde am Rathaus die Fahne „Mayors for Peace“ gehisst.

Gardelegen (vs) - „Wer Familie, Freunde, Bekannte in der Ukraine hat, die eine Unterkunft und Hilfe benötigen, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir wollen helfen, wo wir nur können“, sagte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher.

Es stehe Wohnraum zur Verfügung, der bei Bedarf über Spenden ausgestattet werden könne. Es habe dazu bereits Absprachen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und dem Altmarkkreis Salzwedel gegeben. Wer Hilfe für Menschen mit ukrainischen Wurzeln benötigt, kann sich an das Büro der Bürgermeisterin unter 03907/71 62 15 oder per Mail an info@gardelegen.de wenden. Erst wenn im Laufe der nächsten Zeit tatsächlich Spenden benötigt werden, wird die Hansestadt Gardelegen dazu einen Aufruf starten.

Seit Freitag, 25. Februar, hat die Hansestadt Gardelegen die „Mayors for Peace“-Fahne am Rathaus gehisst, „als Zeichen für unseren gemeinsamen Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt in Europa“, betonte Schumacher