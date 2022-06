Umleitung in Kalbe sorgt für Ärgernis

Aufgrund der Bauarbeiten an der B 71 läuft der Umleitungsverkehr derzeit durch Kalbe. Dies geht mit Einschränkungen einher. Nicht jeder hält sich an die Vorgaben.

Auch wenn die Ampel rot zeigt, biegen dennoch einige Autofahrer in die Westpromenade ab oder fahren einfach geradeaus.

Kalbe - Einschränkungen wegen einer Umleitung gibt es derzeit im Stadtverkehr in Kalbe So regelt eine Ampel auf der Schulstraße/Einmündung Westpromenade den Verkehr. Doch nicht alle Verkehrsteilnehmer halten sich an diese Vorgabe.