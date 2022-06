Unfallschwerpunkt Gardelegen: Was tun gegen die Gefahr?

An dem Knotenpunkt der L 27, B 188/B 71 (Umgehungsstraßenabfahrt Lüffingen/Hemstedt) kommt es trotz Unfallgefahr- und Tempo-50-Schilder sowie eingesetzter Geschwindigkeitskontrollen immer wieder zu Verkehrsunfällen. Wie soll es dort in Zukunft weitergehen? Worauf müssen Autofahrer besonders achten?

Gardelegen - Einmal nicht genau hingeschaut, und schon hat es gekracht. Ein Verkehrsunfall kommt meist unerwartet, kann aber schnell passieren. Besonders häufig war das in den vergangenen Jahren am Kreuzungsbereich der Bismarker Straße in Richtung Lüffingen/Hemstedt bei der anliegenden Auf- und Abfahrt der Umgehungsstraße in Richtung Stendal/Wolfsburg der Fall.