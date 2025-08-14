Das Kalbenser Unordnungsamt hat sich als Eventlocation einen Namen gemacht. Seit kurzem beherbergt es nun aber auch einen Familienwohnsitz und eine Frisierstube.

Unordnungsamt Kalbe: Club und nun auch Wohnung und Friseursalon

Nicole und Marko Kühnel im neu hergerichteten Friseursalon im Unordnungsamt. Vor ihnen steht „Doritas Tresen“, den sie selbst aufgemöbelt haben.

Kalbe - Die Bekanntmachungstafel am Kalbenser Unordnungsamt hat dank der amüsanten Sprüche, die dort regelmäßig wechseln, längst so etwas wie einen Kultstatus erreicht. Seit Neuestem ist darauf ausnahmsweise aber mal echte Werbung zu lesen: „Ab jetzt gibt’s hier neben Kultur auch gleich noch ’ne schicke Frisur“.