Was die Inhaber noch vorhaben Unordnungsamt Kalbe: Club und nun auch Wohnung und Friseursalon
Das Kalbenser Unordnungsamt hat sich als Eventlocation einen Namen gemacht. Seit kurzem beherbergt es nun aber auch einen Familienwohnsitz und eine Frisierstube.
Aktualisiert: 14.08.2025, 18:05
Kalbe - Die Bekanntmachungstafel am Kalbenser Unordnungsamt hat dank der amüsanten Sprüche, die dort regelmäßig wechseln, längst so etwas wie einen Kultstatus erreicht. Seit Neuestem ist darauf ausnahmsweise aber mal echte Werbung zu lesen: „Ab jetzt gibt’s hier neben Kultur auch gleich noch ’ne schicke Frisur“.