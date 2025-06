Alle Gardelegener Ortsteile sind vom Unwetter betroffen. In eine Grundschule drang Wasser ein. Schäden gab es auch an Tiergehege und Friedhof. So geht es jetzt weiter...

Gardelegen/VS. - Die Mitarbeiter der Hansestadt Gardelegen sowie beauftragte Unternehmen sind nach dem Unwetter gestern Abend (hier der Bericht - Feuerwehr im Dauereinsatz: Mit Bildern: Erste Bilanz nach schlimmem Unwetter - Gardelegen besonders betroffen) weiter mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Hinweise zu öffentlichen Bäumen, die eine Gefahr darstellen, oder Schäden an kommunalen Gebäuden werden in der Verwaltung unter 03907 7753928 oder per Mail an gruen@gardelegen.de entgegengenommen und priorisiert.

Gardelegener sollen Bäume auf Standfestigkeit prüfen

Jeder Eigentümer von Bäumen sei verpflichtet, diese selbst auf Standfestigkeit zu überprüfen, eventuell erforderliche Maßnahmen einzuleiten und Schäden selbst zu beseitigen, teilt die Stadt mit.

Es gab gestern 106 Einsätze der freiwilligen Feuerwehren auf dem Gebiet der Hansestadt Gardelegen, daran beteiligt waren rund 170 Einsatzkräfte. Die Einsätze wurden durch die örtliche Einsatzleitung in Gardelegen vor Ort koordiniert. Es gab keinen Ortsteil, der nicht vom Unwetter betroffen war. Schwerpunkt der Arbeiten sind zurzeit der Friedhof in Gardelegen sowie die Wallanlagen, wo das Tiergehege Schaden genommen hat. Bäume sind umgestürzt oder drohen umzustürzen.

Friedhof in Gardelegen bleibt bis auf weiteres gesperrt

Der Friedhof in Gardelegen bleibt vorerst weiterhin gesperrt, es wird umgehend gemeldet, wenn er wieder freigegeben ist. Geplante Bestattungen sind nach Einzelabsprache mit der Friedhofsverwaltung möglich. Aktuell werden alle Kitas, Grundschulen, Friedhöfe, Parkanlagen und Spielplätze durch städtische Mitarbeiter kontrolliert.

Starkregen: Wasser dringt in Gardelegener Grundschule ein

Aufgrund des Starkregens drang gestern in der Wander-Grundschule in Gardelegen Wasser durch die geschlossenen Fenster ein, ebenso in die angrenzende Sporthalle. Am Schulgebäude ist ein Teil des Ortgangbleches abgerissen.

Bürgermeisterin Mandy Schumacher sagte: „Ein ganz großer Dank geht an alle Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren, an die freiwilligen Helfer in den Ortsteilen sowie an die zahlreichen Landwirte, die gestern mit ihrer schweren Technik halfen, dass Straßen, Wege und Plätze möglichst schnell wieder befahrbar sind.“