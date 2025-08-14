weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Ein Pavillon im Park, ein Plan – und ein gastronomisches Comeback. Zwischen alten Mauern und grünem Idyll entsteht in Magdeburg ein neuer Spot für Geschmack und Genuss. Was sich dahinter verbirgt.

Von Karolin Aertel 14.08.2025, 18:30
Inmitten einer Parkanlage und vor historischer Kulisse soll in Magdeburg eine neue gastronomische Adresse entstehen.
Inmitten einer Parkanlage und vor historischer Kulisse soll in Magdeburg eine neue gastronomische Adresse entstehen. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Einst ein beliebter Kiosk in Magdeburg, dann Brandruine, später Kassenhäuschen und Corona-Teststation – der Pavillon an der Freitreppe zur Festung Mark ist wandelbarer als manch Schauspieler. Nun steht er vor seiner wohl spannendsten Premiere: als neue gastronomische Adresse in der Landeshauptstadt.