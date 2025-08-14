Ab sofort entsteht in Oschersleben eine Filiale der Fast-Food-Kette. Zum Baubeginn werden erste Details zum Restaurant bekannt. Auch ein geplanter Termin zur Eröffnung steht bereits fest.

Baustart für McDonald’s in Oschersleben: Dann ist die Eröffnung geplant

In der Anderslebener Straße in Oschersleben entsteht in den kommenden Monaten ein McDonald’s-Restaurant.

Oschersleben - Mit einem Spatenstich hat der Bau einer McDonald’s-Filiale in der Bodestadt offiziell begonnen. Entstehen soll das Gebäude auf dem über 4.000 Quadratmeter großen Grundstück neben der Aral-Tankstelle in der Anderslebener Straße, Ecke Sudenburger Straße. Die Garagen und ein vormals gewerblich genutzter Barackenbau auf dieser Fläche sind bereits in den vergangenen Wochen abgerissen worden.