Vahrholz. - Das kleine Vahrholz war am Wochenende Schauplatz eines großen Ereignisses. Einwohner und Gäste feierten den 700. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung. Und auch der Heimatverein Vahrholz 09 ließ zu seinem 15-jährigen Bestehen die Korken knallen.

Dreh- und Angelpunkt war am Sonnabend und Sonntag (21. und 22. September 2024) das Dorfgemeinschaftshaus mitten in Vahrholz. Dieses wird seit einigen Jahren vom Verein bewirtschaftet.

Film über die Geschichte

Die Kirchturmuhr geht zwar nicht mehr richtig. Trotzdem durften die Besucher den Turm besteigen. Lotti (14) schaute sich die Glocke an und wagte einen Blick aus der Turmluke. Maik Bock

Gegründet wurde der Verein 2009 von den Einwohnern, Vorsitzende war bis zu ihrem Tod 2023 Kornelia Münz. Jetzt hält Kerstin Wolf die Fäden in der Hand und hat mit ihren Mitstreitern alles für das Fest organisiert.

Olaf Matys genoss eine kleine Stärkung, bevor sich der Vahrholzer wieder ins Getümmel stürzte. Maik Bock

Am Sonnabend fand mit einer Hüpfburg, vielen Außenspielen, Kinderschminken und einer Bastelstation ein großes Kinderfest für die ganze Familie statt. Im Saal des Dorfgemeinschaftshauses begrüßte Kerstin Wolf rund 100 Vahrholzer. Darunter auch einige Ehemalige, die extra für das große Fest in ihr altes Heimatdorf gekommen waren.

Nach der Begrüßung gab es einen Film über die Geschichte von Vahrholz und eine Bildervernissage. Ein Kuchenbuffet und Leckeres vom Grill rundeten das Programm ab.

„Ich bin noch keine 700 Jahre hier, aber ich war 15 Jahre lang der Pfarrer", sagte Dieter Borchert, der jeden persönlich begrüßte. Maik Bock

Am Abend wurde zum Tanz mit „The Pins“, einer Band aus der Einheitsgemeinde Kalbe, eingeladen.

Mit dem Läuten der alten Kirchenglocke begann der Erntedankgottesdienst am Sonntag. Vor der Kirche begrüßte Pfarrer in Ruhestand Dieter Borchert die Gäste. Er war der Einladung der Vahrholzer gefolgt und übernahm diese besondere Andacht. „Ich bin noch keine 700 Jahre hier, aber ich war 15 Jahre lang der Pfarrer“, so Borchert. Wer wollte, konnte auch den Turm besteigen und die Glocke in Augenschein nehmen.

Viele alte Dokumente und Urkunden konnten während des Festes im Saal des Gemeinschaftshauses besichtigt werden. Maik Bock

Nach dem Gottesdienst zog es alle Anwesenden in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses, wo die Tische schon festlich gedeckt waren.

Bismarker Blasmusikanten

Auf der Bühne spielten die Bismarker Blasmusikanten zum fröhlichen Frühschoppen auf. Zur Stärkung gab es Tiegelbraten und Gulasch.

Auch zwei Ehrengäste waren zum Fest gekommen: Ortsbürgermeister Mirko Wolff am Sonnabend und Kalbes Bürgermeister Andreas Pietsch am Sonntag. Alle Gäste zeigten sich von der Veranstaltung begeistert.

So war zu hören, dass die große Doppelfeier 700 Jahre Ersterwähnung und 15 Jahre Vereinsbestehen das größte und schönste Fest der vergangenen 30 Jahre war.