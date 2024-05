Tilo Mottschall, Vorsitzender des Vereins Ipse excitare, überreichte die 800 Euro in Form vieler Taler an Kita-Leiterin Laura Cyris.

Gardelegen/VS. - Groß war die Freude bei Kita-Leiterin Laura Cyris, den Erzieherinnen und Elternvertretern über ein „Säckchen voller Taler“, das Tilo Mottschall im Namen des Vereines Ipse excitare überreichte. Für rund 700 Euro hatten Vertreter des Vereines und der Kita Anfang April beim Pflanzenmarkt in Kunrau Setzlinge verkauft.

Der Verein rundete auf 800 Euro auf. Der Kontakt war über Elternvertreterin Kathrin Schreiber zustande gekommen, die auch Vereinsmitglied ist. Die Mitglieder von Ipse excitare sowie Kita-Eltern, Erzieher – auch ehemalige – spendeten selbst gezogene Pflanzen, die durch den Verkauf in Kunrau nun in Gärten für Freude sorgen werden. Laura Cyris ist optimistisch, dass noch in diesem Herbst das gewünschte Spielgerät auf der Außenanlage eingeweiht werden kann. Durch weitere Spenden von Eltern in Höhe von rund 200 Euro fehlt jetzt nur noch eine kleine Summe zur Finanzierung.