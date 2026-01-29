Künstlerstadt-Initiatorin Corinna Köbele stellt im Fachausschuss zwei neue Projektideen vor, für die auch die Stadt Kalbe gewonnen werden soll.

Corinna Köbele stellte ihr Vorhaben im Finanz- und Sozialausschuss vor. Vorsitzender Mirko Wolff und Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers hörten ihr zu.

Kalbe - Corinna Köbele, Künstlerstadt-Initiatorin, ist dafür bekannt, Fördertöpfe aufzuspüren, von denen andere noch nie etwas gehört haben. Ein Beispiel dafür ist das Programm „Land.Heimat.Innovativ“, das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat aufgelegt worden ist. Köbele hat dazu zwei Ideen eingereicht, mit denen der von ihr geführte Verein Künstlerstadt Kalbe in die nächste Runde gekommen ist. „Bei 1.300 Bewerbungen!“, wie sie am Dienstagabend stolz verkündete. Da stellte sie ihre Vorhaben im städtischen Finanz- und Sozialausschuss vor. Denn Ziel ist es, die Kommune mit ins Boot zu holen. Doch worum geht es überhaupt?