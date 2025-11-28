Der Kultur- und Heimatverein , der unter anderem auch schon die steinernen Info-Tafeln an historischen Orten in Kalbe geschaffen hat, plant eine weitere Attraktion.

Verein will neuen Hingucker am Friedenseckteich in Kalbe schaffen

So wie hier am Gardelegener Stadtgraben soll es auch bald am Friedenseckteich in Kalbe aussiehen, dann aber natürlich mit der Silhouette der Milde-Stadt.

Kalbe. - Wenn am Sonntag, 30. November, aus Anlass des ersten Advents der traditionelle Lichterglanz an den Kalbenser Friedenseckteich lockt, dann gibt es dort diesmal auch eine Spendensammlung für einen besonderen Zweck. Und der hat ebenfalls mit dem Gewässer zu tun.