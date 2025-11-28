Spendensammlung Verein will neuen Hingucker am Friedenseckteich in Kalbe schaffen
Der Kultur- und Heimatverein , der unter anderem auch schon die steinernen Info-Tafeln an historischen Orten in Kalbe geschaffen hat, plant eine weitere Attraktion.
28.11.2025, 06:00
Kalbe. - Wenn am Sonntag, 30. November, aus Anlass des ersten Advents der traditionelle Lichterglanz an den Kalbenser Friedenseckteich lockt, dann gibt es dort diesmal auch eine Spendensammlung für einen besonderen Zweck. Und der hat ebenfalls mit dem Gewässer zu tun.