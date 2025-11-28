weather regen
  4. Spendensammlung: Verein will neuen Hingucker am Friedenseckteich in Kalbe schaffen

Der Kultur- und Heimatverein , der unter anderem auch schon die steinernen Info-Tafeln an historischen Orten in Kalbe geschaffen hat, plant eine weitere Attraktion.

Von Cornelia Kaiser 28.11.2025, 06:00
So wie hier am Gardelegener Stadtgraben soll es auch bald am Friedenseckteich in Kalbe aussiehen, dann aber natürlich mit der Silhouette der Milde-Stadt. Archivfoto: Sophie Weinmann

Kalbe. - Wenn am Sonntag, 30. November, aus Anlass des ersten Advents der traditionelle Lichterglanz an den Kalbenser Friedenseckteich lockt, dann gibt es dort diesmal auch eine Spendensammlung für einen besonderen Zweck. Und der hat ebenfalls mit dem Gewässer zu tun.