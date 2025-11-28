Seit Jahrzehnten wurde darum gekämpft. Anfang dieses Jahres wurde beschlossen, dass Magdeburg am Hauptbahnhof ein Fahrradparkhaus bekommt. Doch die Pläne werden auf Eis gelegt. Wie es jetzt weitergeht.

Scheitern mit Ansage? Kein Fahrradparkhaus für Magdeburg

Auf dem Kölner Platz am Magdeburger Hauptbahnhof gibt es eine Radstation. Noch ist der Platz aber nicht freigegeben.

Magdeburg. - Kaum beschlossen, gerät das Fahrradparkhaus, das bis 2027 am Magdeburger Hauptbahnhof entstehen und 540 Stellplätze für Räder bieten sollte, gehörig ins Wanken. Die Stadt unterbricht das Vorhaben. Die Gründe sind vielschichtig, die Folgen auch.