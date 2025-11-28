weather regen
  4. Pläne auf Eis gelegt: Scheitern mit Ansage? Kein Fahrradparkhaus für Magdeburg

Seit Jahrzehnten wurde darum gekämpft. Anfang dieses Jahres wurde beschlossen, dass Magdeburg am Hauptbahnhof ein Fahrradparkhaus bekommt. Doch die Pläne werden auf Eis gelegt. Wie es jetzt weitergeht.

Von Sabine Lindenau 28.11.2025, 06:00
Auf dem Kölner Platz am Magdeburger Hauptbahnhof gibt es eine Radstation. Noch ist der Platz aber nicht freigegeben. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Kaum beschlossen, gerät das Fahrradparkhaus, das bis 2027 am Magdeburger Hauptbahnhof entstehen und 540 Stellplätze für Räder bieten sollte, gehörig ins Wanken. Die Stadt unterbricht das Vorhaben. Die Gründe sind vielschichtig, die Folgen auch.