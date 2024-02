Das Duo Videotraum gab am Sonnabend ein Konzert in Kalbe. Ihre Songs handeln von Melancholie, Sehnsucht, Energie und Schmerz zwischen tiefen Wäldern und Industrieromantik.

Videotraum gibt Konzert in der Altmark

Videotraum war am Sonnabend im Unordnungsamt in Kalbe zu Besuch.

Kalbe/vs. - Am Samstagabend brannte das Licht in den Räumen des Kalbenser Unordnungsamtes wieder einmal länger. Diese doch sehr speziellen Öffnungszeiten sind dem Publikum bestens bekannt. Vor der Bühne, von der an diesem Abend eher düstere und melancholische Klänge zu hören waren, hatten sich viele Menschen versammelt.

Videotraum, das ist das Musikprojekt von Jo aus Hamburg und Misa aus Mexiko. Die beiden haben sich dem Genre Dark Wave verschrieben, einer Spielart der elektronischen Beatmusik. „Misa stand hinter einem Pult und entlockte diversen blinkenden Geräten mal stampfende Beats und manchmal sphärisch hypnotische Melodien“, beschreibt der Veranstalter Marko Kühnel den Auftritt des Duos und fügt hinzu, dass der hauchende, sirenenhafte Gesang von Jo perfekt dazu gepasst habe.

Ihre Songs handeln von Melancholie, Sehnsucht, Energie und Schmerz zwischen tiefen Wäldern und Industrieromantik. „Bei den älteren Gästen wurden Erinnerungen an die Indiediscos der 90er Jahre wach“, so Kühnel. Abgerundet wurde das Konzert mit Videosequenzen, die wirre Träume an die Wände warfen, und Nebel.FOTO: Marko Kühnel