Dramatische Rettungsaktion für ein Reh im alten Miester Freibad mit glücklichem Ausgang: Ordnungsamt und Feuerwehr schicken das Tier wieder in die Freiheit. Doch was war passiert?

Gardelegen/Mieste - Adrenalinstoß, Stress pur und nervenaufreibend - doch am Ende waren alle Beteiligten glücklich, und glücklich war ganz sicher auch der Grund für eine besondere tierische Rettungsaktion: ein Reh, das sich offenbar völlig verlaufen hatte. Es war quasi gefangen in einem mehr als zwei Meter tiefen und großen Becken des ehemaligen Freibades in Mieste.