Calbe. - In der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft (CWG) ist seit einem Monat Alexander Berlin der neue Geschäftsführer. Das kommunale Unternehmen steht in der Zukunft vor großen Herausforderungen. Ein wachsender Leerstand ist dabei das größte Problem für den Neuen an der Spitze. Wie der neue Chef die Problemfelder angehen will, darüber sprach Thomas Höfs mit ihm.

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Situation der CWG zu Beginn Ihres Antritts als Geschäftsführer ein?

Alexander Berlin: Die wirtschaftliche Situation der CWG ist herausfordernd. Wir sehen einerseits einen hohen Leerstand und einen Sanierungsstau, andererseits aber auch Potenziale im Bestand und in der Stadtentwicklung. Die finanzielle Lage erlaubt derzeit keine großen Sprünge, aber mit einer klaren Strategie und Prioritätensetzung können wir gezielt Investitionen tätigen und die CWG wieder stabil aufstellen.

Seit Jahren wächst der Leerstand bei der CWG. Wie soll die Entwicklung gestoppt werden?

Der erste Schritt ist eine ehrliche Analyse: Welche Wohnungen sind überhaupt noch vermarktbar, welche nicht? Wir werden gezielt in die Qualität investieren – nicht in Masse, sondern in Klasse. Parallel dazu prüfen wir Rückbauoptionen und entwickeln Nutzungskonzepte für schwer vermittelbare Objekte. Ziel ist ein gesund geschrumpfter, aber attraktiver Bestand.

Welche Möglichkeiten sehen Sie bei der CWG, um künftig mehr Wohnungen zu vermieten?

Neben der Modernisierung ist es wichtig, neue Zielgruppen anzusprechen – insbesondere Einpendler, junge Familien und Senioren. Dafür brauchen wir passgenaue Wohnangebote, aber auch ein verbessertes Marketing. Wir wollen aktiver auf potenzielle Mieter zugehen – über Online-Plattformen, Social Media und Kooperationen mit Arbeitgebern vor Ort.

In welchem Zustand befinden sich die leerstehenden Wohnungen?

Der Zustand ist sehr unterschiedlich. Einige Wohnungen könnten mit überschaubarem Aufwand vermietet werden, andere benötigen umfassende Sanierungen. Wir haben bereits eine interne Bewertung vorgenommen, um zu priorisieren: Was wird zuerst gemacht, was später, was gar nicht mehr.

Wie groß ist der Investitionsstau im Wohnungsbestand?

Er ist erheblich. Viele Gebäude stammen aus den 60er und 70er Jahren und sind energetisch sowie technisch nicht mehr zeitgemäß. Wir werden aber nicht alles gleichzeitig angehen können – entscheidend ist eine realistische und machbare Investitionsplanung. Wo wir jedoch weit vorn sind, ist der Einsatz von Wärmepumpen.

In den vergangenen Jahren gab es Bemühungen der CWG, den Wohnungsbestand in der Neuen Wohnstadt zu modernisieren. Wie weit ist das Projekt vorangeschritten?

Einige Maßnahmen wurden umgesetzt. Dennoch gibt es hier noch viel zu tun. Ziel ist es, die Neue Wohnstadt wieder zu einem nachgefragten Quartier zu machen – durch gezielte Aufwertungen, mehr Barrierefreiheit und moderne Wohnungszuschnitte.

Außerdem gab es Planungen zum Einbau von Aufzügen in die Mehrfamilienhäuser. Wie ist hier der Sachstand?

Die Pläne liegen vor, die Umsetzung hängt allerdings stark von der Finanzierbarkeit und insbesondere von den Genehmigungen des Denkmalschutzes. Perspektivisch ist es unser Ziel, ausgewählte Gebäude barrierearm zu gestalten – insbesondere für ältere Mieter und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

Bislang war in der Öffentlichkeit die CWG kaum wahrnehmbar. Soll sich dies in Zukunft ändern?

Ja, unbedingt. Die CWG gehört zur Stadt – und das darf man auch sehen. Wir werden unsere Kommunikation verbessern, transparenter arbeiten und regelmäßig über Projekte, Fortschritte und Angebote informieren. So zum Beispiel auf unsere Co. Homepage www.neue-wohnstadt.de, die in Kürze online geht. Auch eine bessere Präsenz auf Veranstaltungen und in sozialen Netzwerken ist geplant.

Wird die CWG in der Zukunft aktiv um die Einpendler werben, die täglich in die Stadt zur Arbeit fahren?

Das ist ein wichtiger Punkt. Viele Menschen arbeiten in Calbe, wohnen aber anderswo. Hier liegt Potenzial. Wir wollen gemeinsam mit Unternehmen und der Stadt Lösungen entwickeln, um diese Menschen als Mieter zu gewinnen – zum Beispiel mit attraktiven Wohnungsangeboten in Arbeitsplatznähe und gezielter Ansprache.

Aktuell baut die CWG zwei Stadtvillen. Wie ist die Nachfrage nach dem neuen Wohnraum bislang?

Die Nachfrage ist erfreulich. Schon vor Fertigstellung gibt es konkrete Anfragen. Das zeigt: Es besteht ein Bedarf nach modernem Wohnraum in Calbe – wenn Qualität, Lage und Preis stimmen. Die Stadtvillen setzen hier ein positives Zeichen für eine neue Entwicklungslinie im Wohnungsbau der CWG.

Macht der Neubau einen Sinn, wenn in der Nachbarschaft so viel Wohnraum leer steht?

Das ist eine berechtigte Frage. Neubau macht dann Sinn, wenn er gezielt auf Nachfrage trifft, die mit dem Altbestand nicht bedient werden kann – etwa barrierefreie Wohnungen oder hochwertige kleinere Einheiten. Neubau und Rückbau müssen daher Hand in Hand gehen. Es geht um eine kluge Balance.

Wie wirkt sich die Investition der Stadt in neue Fuß- und Radwege in der Lessingstraße aus?

Solche Maßnahmen sind enorm wichtig für die Quartiersentwicklung. Eine gute Infrastruktur steigert die Wohnqualität und Attraktivität der Umgebung – das hilft letztlich auch der CWG bei der Vermietung. Deshalb begrüßen wir die Investitionen sehr und sehen sie als Chance zur Aufwertung des Umfelds.

Früher gab es große Mieterfeste. Wird es das in der Zukunft auch wieder geben?

Ja, wir möchten das Gemeinschaftsgefühl der Mieter wieder stärken. Mieterfeste, Quartiersaktionen oder Informationsveranstaltungen gehören dazu. Ein lebendiges Miteinander macht Wohnen lebenswerter – und die CWG will künftig wieder stärker als sozial verantwortlicher Vermieter auftreten.