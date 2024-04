Traditionell am Maifeiertag wird auf dem Zethlinger Mühlenberg die Saison in der Langobardenwerkstatt eröffnet. Dort steht diesmal ein Rennofen im Fokus.

Saisonstart in Zethlingen

Zethlingen - Rennofen: Was für Laien nach einem flotten Motorrad klingt, das ist für Kenner der Materie eine Vorrichtung für das älteste nachgewiesene Verfahren zur Eisenherstellung. Und eine solche kommt am 1. Mai zum Saisonstart in der Langobardenwerkstatt Zethlingen zum Einsatz.