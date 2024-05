Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Mirja Regensburg tritt im Amo in Magdeburg auf.

Magdeburg - Kabarett, Konzert und mehr - Samstag, der 18. Mai 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Mirja Regensburg im Magdeburger Amo

Glücklich sein wollen wir alle, aber wer kriegt´s auch wirklich hin? Mit ihrem neuen Programm „Happy.“ verspricht Mirja Regensburg: Gemeinsam schaffen wir´s. Live zu erleben ist sie am 18.5. ab 20 Uhr im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

In Mirja Regensburgs Show lernen die Zuschauer die merkwürdigsten Menschen der Welt kennen: sich selbst. Dabei werden sie herausfinden, wer ihnn das Glücklichsein am schwersten macht. Mirja erzählt uns auf ihrem Weg zum Glück von den alltäglichsten Situationen, in denen wir uns alle wiederfinden.

Werke von Johann Sebastian Bach sowie von zeitgenössischen Komponisten wie Lucia Ronchetti, ergänzt durch Stücke von Heinrich Albert und anderen, stehen diesen Sonnabend auf dem Programm im Gesellschaftshaus. Zur Uraufführung kommt ein maßgeschneidertes Werk von Reiko Füting, dem diesjährigen Composers in Residence der Einrichtung.

Konzert: Uraufführung mit „The Present“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Unter dem Titel „Ja! Fünf stimmen zu“ gibt das Ensemble „The Present“ ein Konzert. Mitwirkende sind Hanna Herfurtner und Olivia Stahn als Sopranisten, Bernadette Beckermann als Alt, Tim Karweick als Tenor und Felix Schwandtke als Bass. In einer Einladung zu dem Konzert heißt es: „Es gibt so schrecklich viel, wozu wir auf dieser Welt nein sagen können und müssen. ,The Present’ möchte trotzdem oder gerade deshalb wieder ja sagen: zu Zuversicht und Mut, zu Freude und Vielfalt, zu Veränderung und Verbundenheit, zum Innehalten und Hoffnung schöpfen.“

Das Ensemble verschränkt am liebsten Alte und Neue Musik und überwindet bei der Gestaltung seiner Konzertprogramme fröhlich Stil- und Genregrenzen. Auch im Konzert mit performativen Elementen spielend, entwickelt das solistische Vokalensemble aus Berlin zunehmend Musiktheaterformate.

"Ja! Fünf stimmen zu" beginnt diesen Sonnabend, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

"Oh, Alpenglühn" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die musikalische Komödie von Mirko Bott "Oh , Alpenglühn" steht am 18.5. zum letzten Mal auf dem Spielplan im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Beginn ist um 20 Uhr.

Eine erfolgreiche Musicaldarstellerin leidet unter Verfolgung – von ihrem hysterischen Manager, der Presse, ihren durchgedrehten Produzenten und zu guter Letzt von ihrem Ehemann. Sie findet Zuflucht in den bayerischen Alpen, einquartiert in die Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern. In der idyllischen Kulisse kommen sich die Diva und der Naturbursche näher. Die Lawine kommt ins Rollen und endet anders als erwartet.

"Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann sind in diesem Frühjahr noch dreimal mit ihrem aktuellen gemeinsamen Programm "Nicht von schlechten Eltern" auf der Bühne des "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 zu erleben. Vorstellungen beginnen vom 15. bis 17. Mai jeweils um 19.30 Uhr.

Die beiden Kabarettisten lassen für Spontanität und ein bewusstes Abschweifen. Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, einen Kleinkunstpreis, überzeugte gerade diese Form, politisches Kabarett auf die Bühne zu bringen. Die Jury lobte: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing so perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet ... Dabei menschelt es gewaltig bei ihrem Bühnenprogramm, was es sympathisch und nahbar macht, denn die beiden sind nicht nur genaue Beobachter ihrer Zeit und der aktuellen Politik, sondern wissen genau, was vor ihrer Haustüre schiefläuft.“

„String Akustik“ im Magdeburger Allards

Ein Wohnzimmerkonzert findet am 18.5. im Allards in der Friesenstraße 58 statt. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Hinter „String Akustik“ verbirgt sich der Sänger und Bandleader Andreas (Andy) Böhm, der bayerischen Rockband „String“. Das Magdeburger Kind hat in den letzten 30 Jahren in verschieden Bandformationen im Regensburger Raum seine Erfahrungen sammeln können. Als Sänger und Bassist, mit Gitarre oder an der Mandoline stand er unter anderem mit den „Nordgau Monophones“, „Blaze“ den „Unplugged Brothers“ und „String“ neben Deutschland auch in Österreich, Italien und Frankreich auf der Bühne.

21. Spectaculum Magdeburgense und 13. Magdeburger Festungstage

Vom Mittelalter bis zur Kaiserzeit – zu Pfingsten öffnen sich die Tore zum 21. Spectaculum Magdeburgense und zu den 13. Magdeburger Festungstagen und laden vom 17. bis 20. Mai 2024 zu einer fantastischen Reise in alte Zeiten und ferne Welten ein. Im Glacis-Park lassen Ritterkampf und Spielmannskunst, Akrobatik und Zauberei, Gaukelei und Feuerspiel, die weitläufigen Lager der Ritter und Wikinger sowie ein buntes Markttreiben mit historischen Handels- und Handwerksständen die Gäste in die Welt des Mittelalters eintauchen.

Auch interessant: Ritter, Gaukler und Handwerker erobern Magdeburg

Tickets sind im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigten.

Stadtfest Magdeburg im Viertel um den Alten Markt

Das Stadtfest Magdeburg erwartet die Besucher mit einem atemberaubenden Programm. Vom 17.05. ab 14 Uhr bis zum 20.05.2024 wird die Magdeburger Innenstadt zum Schauplatz eines Events. Von der Hauptbühne über den irischen Bereich im „Ratsgarten“ bis zu verschiedenen Bühnenstandorten wie der Ecke Hartstraße und der ehemaligen McDonald’s-Ecke erstreckt sich das Festgelände vom Alten Markt bis zur Ernst-Reuter-Allee. Erleben Sie eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Genüssen.

Ein absolutes Highlight ist „Projekt X“, ein einzigartiges Fahrgeschäft, das erstmalig in Magdeburg erlebt werden kann. Am 18.5. spielen auf der Hauptbühne ab der Mittagszeit Andi und André aus Magdeburg als A-Team Oldies, Rock, Pop, Schlager und Blues, am Nachmittag "Unbeschwert", ab 19 Uhr gibt Björn Martins ein Konzert und ab 20.30 Uhr "Juckreiz". Im Anschluss ist Malle-Party angesagt - ab 21.30 Uhr mit Mega Malle, ab 22.30 mit Malle Rambo.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Eintrittskarten gab es zum Redaktionsschluss im Vorverkauf mehr für "Die Zukünftige" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch zurückgegebene Karten zu haben.

Nur noch vier Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für "Vampire & Co. - das Grusical-Konzert" um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.