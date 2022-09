Von abgestürzten Flugzeugen und Bombensplittern in Bäumen

Um alte Geschichten kümmert sich in Kakerbeck bei Gardelegen ein junger Mann. Der erst 23-jährige Ortschronist Nick Fankhänel kann zum Beispiel unter anderem von Flugzeugabstürzen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges berichten.

Ein Foto des Jagdpanzers der Division Clausewitz, der am Lazarett nahe Wernstedt stand. Solche und andere fotografischen Zeitzeugnisse hütet Nick Fankhänel als Kakerbecker Ortschronist.

Kakerbeck - Wenn heute in Kakerbeck Bäume gefällt werden, dann wissen ortskundige Arbeiter schon, was auf sie zukommt und dass sie ihre Motorsägenketten, wenn überhaupt, stumpf mit nach Hause nehmen werden. In vielen Bäumen rund um Kakerbeck stecken nämlich noch immer Bomben- und Granatsplitter aus dem Zweiten Weltkrieg.