Am Mittwoch wurde bei der NTN Antriebstechnik in Gardelegen eine dritte Fertigungslinie eingeweiht. Ein VW-Auftrag sichert damit den Standort des Unternehmens im Industriegebiet.

Der obligatorische Scherenschnitt für die Einweihung der neuen Profilwellenlinie: Gardelegens NTN-Geschäftsführer Sven Hintzsche (von links), Nina John vom VW-Werk Wolfsburg und Hervé Brelaud von der Europäischen Leitung von NTN.

Gardelegen. - Ganz am Anfang steht Marius Homann. Er legt die Rohlinge auf ein Band. Ein computergesteuerter Greifarm fasst zu und transportiert diese in einen Fräsmaschinenkasten. Und von dort wandern sie quasi weiter durch die gesamte Fertigungslinie, werden noch gewaschen, gehärtet und landen dann bei Kai Gotsch, der am Ende der Linie steht. In der Mitte der Anlage befindet sich noch ein weiterer Mitarbeiter, der die die Messdaten überwacht. Drei Mitarbeiter in einer Schicht, künftig sollen es nur noch zwei sein bei einer Jahresproduktion von 500.000 Profilwellen. Computergesteuerte Technik macht das möglich.