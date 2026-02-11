Der Jugendclub der Awo in Burg hat seit Jahresbeginn eine neue Leiterin. Die gebürtige Burgerin Alina Nicklas und auch die Jugendlichen vor Ort haben schon spannende Ideen für ihren Platz in der Stadt.

Berufung gefunden: Alina Nicklas kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um was zurückzugeben

Alina Nicklas ist seit Jahresbeginn die neue Leiterin des Awo-Jugendclubs in Burg.

Burg - Der Jugendclub des Awo-Jugendwerkes hat eine neue Leiterin. Seit dem Jahresbeginn hat Alina Nicklas in der Einrichtung das Kommando übernommen. Für die gebürtige Burgerin ist es eine Rückkehr in ihre Heimatstadt, in der sie Kindern und Jugendlichen einen Raum für Entfaltung und Gemeinschaft bieten will. Im Gespräch mit der Volksstimme gibt sie Einblicke in ihren Weg nach Burg und was sie an ihrer Tätigkeit so schätzt.