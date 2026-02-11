Historiker Dr. Thomas Dahms macht Regionalgeschichte lebendig: Von Krisen wie dem Zweiten Weltkrieg bis zu wichtigen gesellschaftlichen Veränderungen erzählt er in Wegenstedt, unterstützt von lebendigen Comiczeichnungen. Wer wird wohl als nächste Titelfigur in seinen Geschichten auftauchen – vielleicht Samuel Walther?

Stand-up-History im Drömling: Geschichte wird zum Comic – von der Bauernbefreiung bis zu Corona

Thomas Dahms (links) erzählt die Regionalgeschichte lebendig, während der Illustrator und Trickfilmzeichner Alexander Pavlenko die Szenen mit Comiczeichnungen visualisiert.

Wegenstedt - Geschichte kann trocken sein – muss sie aber nicht. Das bewies der Historiker Dr. Thomas Dahms aus Wolfenbüttel in der Geschichtswerkstatt „Samuel Walther“ in Wegenstedt eindrucksvoll. Mit seinem Vortrag „Kleiner Mann, was nun? 200 Jahre Herausforderungen von der Bauernbefreiung 1807 bis zur Corona-Pandemie“ nahm er die Zuhörer mit auf eine lebendige Reise durch vier Generationen regionaler Geschichte.