Ab sofort kann die neue Poststation in Parey von Kunden für den Empfang und Versand von Briefen und Paketen genutzt werden. Was die Station noch kann und wie man sie bedient, verrät die Deutsche Post.

Poststation in Parey jetzt in Betrieb: Deutsche Post klärt über die neue Technik auf

Mit der Nummer 701 ist die Poststation in Parey nun einsatzbereit.

Parey. - Ein paar Tage hat es nach dem Aufbau der neuen Poststation noch gedauert, doch nun ist die neue Station fertig angeschlossen. „Die Poststation in Parey in der Rudolf-Breitscheid-Straße 54 ist final in Betrieb gegangen und kann ab sofort von den Postkunden vor Ort genutzt werden“, informiert Anke Blenn von der Pressestelle Nord der DHL-Group.