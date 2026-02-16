Was zunächst wie eine Razzia in Calvörde wirkt, entpuppt sich als spektakulärer Showmoment des Karnevalclubs. Der Verein verwandelt den vermeintlichen Polizeieinsatz in ein echtes Party-Highlight.

In Uniform und Handschellen sorgen die Aktiven des Calvörder Karnevalsclub für eine spektakulären Show – und verwandeln den vermeintlichen Arrest in eine ausgelassene Party.

Calvörde - Sirenen heulen. „Das ist eine Razzia. Wir suchen nach Waffen und Drogen“, heißt es aus den Lautsprechern. Alle Ausgänge sind umstellt. Handschellen klicken und aus den Boxen dröhnt es: „Du bist verhaftet wegen sexy. Du bist verhaftet wegen hot. Du bist verhaftet wegen crazy in love.“ Wer jetzt an einen echten Polizeieinsatz denkt, täuscht sich gewaltig. Beim Calvörder Karnevalsclub (CKC) gehören selbst Verhaftungen zur Show.

Starkes Wikinger-Duo: Frauke (l.) als Halvar, der Vater von Wickie aus dem Wikingerdorf Flake, und Renate als Ylva, die Frau von Halvar, präsentieren sich kampfbereit und gut gelaunt beim Karneval in Calvörde. Foto: Anett Roisch

Statt Reue gibt es bei den Gefangenen ausgelassene Partystimmung. „Bring mich nach Hause, an den Strand von Arenal. Ich will nach Malle, den geilsten Ort der Welt!“, schmettern die Männer und schenken den Polizistinnen ihre Herzen – und das Publikum feiert jeden Ton begeistert mit.

Ausgelassene Faschingsstimmung: Fantasievolle Kostüme, wilde Posen und beste Laune – diese bunt gemischte Gruppe feiert beim Karneval in Calvörde fröhlich, laut und mit jeder Menge Humor bis spät in die Nacht. Foto: Anett Roisch

Karnevalsshow sorgt für Ausnahmezustand im Saal

Hollywoodreif präsentieren die Damen und Herren des Balletts diese und einige andere Showeinlagen, die für staunende Gesichter sorgen. Perfekt abgestimmte Choreografien, glitzernde Kostüme und spürbares Herzblut machen diese Auftritte zu optischen Höhepunkten des Abends.

Mit Uniform, Sonnenbrille und jeder Menge Ausstrahlung übernimmt das Damenballett des CKC die „Kontrolle“ auf der Tanzfläche – und begeistert das Publikum mit einer mitreißenden Choreografie voller Power und Humor. Foto: Anett Roisch

Gruselig gut gelaunt: Graf Piet, seine Gemahlin Cathrin und ihre Tochter als Wednesday Addams zeigen beim Fasching in Calvörde eindrucksvoll, dass schaurige Kostüme und ausgelassene Feierlaune perfekt zusammenpassen. Foto: Anett Roisch

Die 48. Saison eröffnet der CKC-Vorsitzende Burkhard Schulze traditionsgemäß mit einer würdevollen Ansprache. Besonders bewegend ist die Ehrung des verstorbenen Alois Ackermann, der viele Jahr beim Männerballett mittanzte. „In Würdigung und Dankbarkeit an Alois widmen wir ihm nicht nur den Orden der Session 2025/2026, sondern auch unser diesjähriges Motto: ‚Pinktlich sein und tichtig iben‘. Das war immer einer seiner Sprüche“, erklärt Schulze unter großem Applaus.

Saalpolizei im Einsatz: Im „Knast“ sitzt Neo Märkisch, streng bewacht vom Chef der Truppe, Oberleutnant Benjamin Schumann (r.), und Unteroffizier Marcel Lehmann. Der junge Mann wartet auf eine Jungfrau, die ihn mit einem Kuss befreit oder auf jemanden, der ihn frei kauft. Foto: Anett Roisch

Tanz, Musik und Emotionen: Ballett liefert Hollywood-reife Auftritte

Pünktlich beginnt das Programm mit schwungvollen Tänzen. Danach sorgt die Büttenrede von Heidi Lemke unter dem Titel „Der Zug hat keine Bremse“ für zahlreiche Lacher. Darin berichtet sie, wie sie zum ersten Mal mit dem Zug, der keine Bremse hat, fährt, von ihren turbulenten Erlebnissen.

Lesen Sie auch: Gemeinde Calvörde ist online – moderner, übersichtlicher und näher dran als je zuvor

Mystisch und humorvoll: Beim Soloauftritt als Mönch Bruder Tuck berichtet Michael Wolf augenzwinkernd von ziemlich mystischen Angelegenheiten und sorgt für Unterhaltung im Faschingssaal. Foto: Anett Roisch

Für das stimmungsvolle Bühnenbild und eindrucksvolle Lichteffekte sorgen Tobias Wachsmann und Jonas Barkmann. Den passenden Klang liefern Jens Alpermann, Andreas Voigt und David Barkmann mit kristallklarem Sound.

Evelyn Gadau als Geburtstagstorte und ihre Mutter Gisela als Geschenk haben sichtlich Spaß beim bunten Treiben. Foto: Anett Roisch

Bewegende Ehrung und närrische Tradition: Emotionale Momente zur 48. CKC-Saison

Schulze nutzt die Gelegenheit, um allen Beteiligten seinen Dank auszusprechen: „Besonders hervorzuheben ist der Geist unserer Truppe – und das Publikum! Ohne euch wären unsere Veranstaltungen nicht möglich. Danke für eure Treue über all die Jahre.“

Die Stimmungssänger „Ohre Spatzen“ spielen Schunkellieder: Dazu gehören Michael Wolf (v.l.), Heike Schröder, Gerd Mäkelburg, Simone Keiler, Andrea Krüger, Silvia Wolf, Birgit Adolf (nicht auf dem Foto, aber auf der Bühne) und Manfred Freyhold. Foto: Anett Roisch

Mit zarten Händen abgeführt: Das Männerballett des CKC lässt sich widerstandslos „verhaften“ – und beweist selbst in Handschellen Humor, Charme und jede Menge Showtalent. Foto: Anett Roisch

Zu den weiteren Höhepunkten zählen die Ordensverleihung an die Sponsoren sowie die Auszeichnung der 50 Gäste mit den schönsten Kostümen – ein besonderer Moment für alle Geehrten. Ein herzliches Dankeschön richtet der Verein auch an Maja und Nicole Bösche für das Einstudieren der Tänze sowie an das Versorgungsteam und alle Helfer hinter den Kulissen.

Damenballett in Höchstform: „Aerobic-Frauen – haltet eure Männer fest!“ Mit einer realen Trainingseinheit bringt das Damenballett Power, Humor und jede Menge Bewegung auf die Bühne. Foto: Anett Roisch

Närrisches Prinzenpaar: Prinzessin Petra I. und Prinz Björn I. repräsentieren würdevoll und gut gelaunt die fünfte Jahreszeit und stehen im Mittelpunkt des närrischen Treibens. Foto: Anett Roisch

In Feierlaune: Elke und Uwe Zinn genießen gemeinsam mit Tochter Theresa als „Familie Konfetti“ den Karneval und sorgen mit guter Laune für bunte Stimmung im Saal. Foto: Anett Roisch

Neu im Männerballett sind Buba Dibba (v.l.), Ole Lauenroth und Marvin Lindecke. Die drei Tänzer bewiesen, dass sie nicht nur Fußball spielen können. Foto: Anett Roisch

Finale mit den „Ohre-Spatzen“: Publikum feiert Fasching bis zum letzten Lied

Büttenrednerin Heidi Lemke mit ihrer Tochter Silvana, die extra aus Köln angereist ist. Foto: Anett Roisch

Nach der Razzia wieder in Freiheit: Das Männerballett ist für jede Showeinlage zu haben. Foto: Anett Roisch

Zum krönenden Abschluss stimmen die „Ohre-Spatzen“ das gemeinsame Abschlusslied an. Das Publikum singt lautstark mit und feiert den gelungenen Abend. Ein Paar im Steinzeit-Kostüm schwärmt: „Beim CKC erleben wir immer wieder eine Show voller Humor, Herz und Überraschungen, die von der ersten Bütt über Sirenengeheul bis zum letzten Lied für Begeisterung sorgt.“