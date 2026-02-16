Razzia in Calvörde Polizeieinsatz sorgt Ausnahmezustand: Karnevalsclub steckt dahinter
Was zunächst wie eine Razzia in Calvörde wirkt, entpuppt sich als spektakulärer Showmoment des Karnevalclubs. Der Verein verwandelt den vermeintlichen Polizeieinsatz in ein echtes Party-Highlight.
Calvörde - Sirenen heulen. „Das ist eine Razzia. Wir suchen nach Waffen und Drogen“, heißt es aus den Lautsprechern. Alle Ausgänge sind umstellt. Handschellen klicken und aus den Boxen dröhnt es: „Du bist verhaftet wegen sexy. Du bist verhaftet wegen hot. Du bist verhaftet wegen crazy in love.“ Wer jetzt an einen echten Polizeieinsatz denkt, täuscht sich gewaltig. Beim Calvörder Karnevalsclub (CKC) gehören selbst Verhaftungen zur Show.
Statt Reue gibt es bei den Gefangenen ausgelassene Partystimmung. „Bring mich nach Hause, an den Strand von Arenal. Ich will nach Malle, den geilsten Ort der Welt!“, schmettern die Männer und schenken den Polizistinnen ihre Herzen – und das Publikum feiert jeden Ton begeistert mit.
Karnevalsshow sorgt für Ausnahmezustand im Saal
Hollywoodreif präsentieren die Damen und Herren des Balletts diese und einige andere Showeinlagen, die für staunende Gesichter sorgen. Perfekt abgestimmte Choreografien, glitzernde Kostüme und spürbares Herzblut machen diese Auftritte zu optischen Höhepunkten des Abends.
Die 48. Saison eröffnet der CKC-Vorsitzende Burkhard Schulze traditionsgemäß mit einer würdevollen Ansprache. Besonders bewegend ist die Ehrung des verstorbenen Alois Ackermann, der viele Jahr beim Männerballett mittanzte. „In Würdigung und Dankbarkeit an Alois widmen wir ihm nicht nur den Orden der Session 2025/2026, sondern auch unser diesjähriges Motto: ‚Pinktlich sein und tichtig iben‘. Das war immer einer seiner Sprüche“, erklärt Schulze unter großem Applaus.
Tanz, Musik und Emotionen: Ballett liefert Hollywood-reife Auftritte
Pünktlich beginnt das Programm mit schwungvollen Tänzen. Danach sorgt die Büttenrede von Heidi Lemke unter dem Titel „Der Zug hat keine Bremse“ für zahlreiche Lacher. Darin berichtet sie, wie sie zum ersten Mal mit dem Zug, der keine Bremse hat, fährt, von ihren turbulenten Erlebnissen.
Für das stimmungsvolle Bühnenbild und eindrucksvolle Lichteffekte sorgen Tobias Wachsmann und Jonas Barkmann. Den passenden Klang liefern Jens Alpermann, Andreas Voigt und David Barkmann mit kristallklarem Sound.
Bewegende Ehrung und närrische Tradition: Emotionale Momente zur 48. CKC-Saison
Schulze nutzt die Gelegenheit, um allen Beteiligten seinen Dank auszusprechen: „Besonders hervorzuheben ist der Geist unserer Truppe – und das Publikum! Ohne euch wären unsere Veranstaltungen nicht möglich. Danke für eure Treue über all die Jahre.“
Zu den weiteren Höhepunkten zählen die Ordensverleihung an die Sponsoren sowie die Auszeichnung der 50 Gäste mit den schönsten Kostümen – ein besonderer Moment für alle Geehrten. Ein herzliches Dankeschön richtet der Verein auch an Maja und Nicole Bösche für das Einstudieren der Tänze sowie an das Versorgungsteam und alle Helfer hinter den Kulissen.
Finale mit den „Ohre-Spatzen“: Publikum feiert Fasching bis zum letzten Lied
Zum krönenden Abschluss stimmen die „Ohre-Spatzen“ das gemeinsame Abschlusslied an. Das Publikum singt lautstark mit und feiert den gelungenen Abend. Ein Paar im Steinzeit-Kostüm schwärmt: „Beim CKC erleben wir immer wieder eine Show voller Humor, Herz und Überraschungen, die von der ersten Bütt über Sirenengeheul bis zum letzten Lied für Begeisterung sorgt.“