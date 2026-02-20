Nach Ende des Sozialtrakts Feuerwehr-Poker in Woltersdorf: Dorf hofft auf Millionen-Neubau
Durch das Aus des Sozialtrakts in Woltersdorf muss die Feuerwehr das Gebäude räumen. Doch der Ort gibt nicht auf - und hofft nun auf einen Millionen-Neubau.
Woltersdorf. - Ein Hilferuf ans Ministerium, keine Lösung mit der Gemeinde - die Debatte um die Feuerwehr in Woltersdorf hat bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun muss die Ortschaft traurige Tatsachen schaffen - sie gibt den Kampf um die Wehr aber nicht auf. Eine Lösung könnte die Millionen-Investition der Gemeinde Biederitz sein.