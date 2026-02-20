weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Nach Ende des Sozialtrakts: Feuerwehr-Poker in Woltersdorf: Dorf hofft auf Millionen-Neubau

Durch das Aus des Sozialtrakts in Woltersdorf muss die Feuerwehr das Gebäude räumen. Doch der Ort gibt nicht auf - und hofft nun auf einen Millionen-Neubau.

Von Willy Weyhrauch 20.02.2026, 06:07
Die Debatte um die Feuerwehr in Woltersdorf steht auch im neuen Jahr auf der Tagesordnung der Ortschaft.
Die Debatte um die Feuerwehr in Woltersdorf steht auch im neuen Jahr auf der Tagesordnung der Ortschaft. Foto: Willy Weyhrauch

Woltersdorf. - Ein Hilferuf ans Ministerium, keine Lösung mit der Gemeinde - die Debatte um die Feuerwehr in Woltersdorf hat bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun muss die Ortschaft traurige Tatsachen schaffen - sie gibt den Kampf um die Wehr aber nicht auf. Eine Lösung könnte die Millionen-Investition der Gemeinde Biederitz sein.