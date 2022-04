Wann werden in Kalbes Ortsteilen die Dorfgemeinschaftshäuser geöffnet?

In der Einheitsgemeidne Kalbe sind derzeit pandemiebedingt die Dorfgemeinschaftshäuser (hier das Dorfgemeinschaftshaus in Karritz) geschlossen. Nur parlamentarische Arbeit, sprich beispielsweise Sitzungen der Ortschaftsräte, sind möglich.

Engersen - Könnte es bald wieder möglich werden, dass sich Senioren beispielsweise zum Skat oder zum Doppelkopfturnier in Dorfgemeinschaftshäusern treffen dürfen, fragte ein Einwohner während der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratssitzung in Engersen in die Runde. Derzeit sind die Dorfgemeinschaftshäuser in der Einheitsgemeinde Kalbe für Treffen außerhalb von Sitzungen coronabedingt geschlossen. Der Engersener wies darauf hin, dass die Rentner zumeist dreifach geimpft seien. „Was haben denn die älteren Leute im Ort sonst großartig? Es muss doch möglich sein, dass sie wieder zusammenkommen können“, sagte er.