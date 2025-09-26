Eine 18-Jährige Kalbenserin mit Hochschulreife hat die Schul- gegen die Werkbank eingetauscht. Hier erzählt sie, warum. Und auch ihre Ausbilder kommen zu Wort.

Kalbe/Ahlum - Sie hat ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma abgelegt. Doch statt sich damit in den Hörsaal einer Universität zu setzen oder gar erst einmal mit dem Rucksack um die Welt zu ziehen, so wie es viele andere an ihrer Stelle machen würden, steht Isabelle Dunkelberg an der Werkbank. Dort lässt sie sich gerade von Ausbilder Karsten Pieper in die Grundkenntnisse des Tischlerns einführen.