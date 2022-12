Was einen Kalbenser mit Fidel Castro verbindet

Unter dem Titel „Begegnungen mit Fidel“ erinnerte das Konsulat der Kubanischen Botschaft in Berlin anlässlich des sechsten Todestages Fidel Castros kürzlich an den Staatsmann. Thomas von Glahn aus Kalbe war dabei.

2005 brachte Thomas von Glahn 120 Kilogramm Schulmaterialien in die Ernst-Thälmann-Schule in einem Dorf nahe Guantanamo.

Kalbe - Zu Kuba hat Thomas von Glahn eine ganz besondere Bindung. Mehrmals hat er den Inselstaat in der Karibik schon bereist. Aber für den Thüringer, der in Schwedt aufwuchs und 1993 nach Kalbe kam, ist Kuba mehr als nur ein Urlaubsort. Im Gepäck hat er immer Spenden dabei. Und das sogar im dreistelligen Kilogramm-Bereich. Getroffen hat er den Staatsmann Fidel Castro dabei auch einmal. Kein Wunder also, dass sich Thomas von Glahn auf der Gästeliste zu „Begegnungen mit Fidel“ wiederfand.