Vom schicken Genießerurlaub, zum aktiven Erholen in der Natur bis hin zu Geschäftsreisen: Für verschiedene Bedürfnisse gibt es passende Unterkünfte in der Hansestadt. Ein Überblick.

Was Hotels, Pensionen und Ferienhäuser in Gardelegen bieten

Urlaub in der Altmark

Gardelegen. - Ob auf Dienstreise, im Aktivurlaub, in den Familienferien oder bei Besuch von Verwandten: In Gardelegen ist eigentlich für jeden etwas dabei. Was Urlauber, Geschäftsreisende oder Radler bei der Unterkunftssuche erwarten können, hat die Volksstimme recherchiert.