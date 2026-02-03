Programm 2026 Was ist in diesem Jahr alles geplant?
Von Jubiläumsfeiern über Sportwettkämpfe bis hin zu Dorffesten: Der Dachverband der Lindstedter Vereine hat zahlreiche Veranstaltungen für das laufende Jahr geplant – auch mit überregionaler Strahlkraft.
03.02.2026, 08:00
Lindstedt - Viele Pläne, große Feiern und Kultur weit über die Region hinaus – das ist für dieses Jahr in Lindstedt mit Lindstedterhorst und Wollenhagen geplant. Um erste Termine im Ablauf zusammenzustellen, hat sich jetzt der Dachverband der Lindstedter Vereine getroffen, informierte Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan im Volksstimme-Gespräch. Das ist alles geplant.