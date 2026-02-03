In Trabitz wurde im vergangenen Jahr ein Marschlager der Römer entdeckt. Kurz nach Beginn der Zeitrechnung waren die Soldaten hier und wollten Germanien unterwerfen. Ein Makel bei der Besohlung hilft den Archäologen heute.

In Trabitz gehen die Ausgrabungen in diesem Jahr weiter.

Trabitz. - Nach der Entdeckung eines Marschlagers der Römer aus den ersten Jahrhunderten nach Beginn der Zeitrechnung bei Trabitz, sollen in diesem Jahr die Untersuchungen an der Fundstelle fortgesetzt werden. Das kündigte Oliver Dietrich, der Pressesprecher des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt auf Nachfrage der Volksstimme an. „Es werden sowohl systematische Begehungen mit Metallsonden als auch gezielte Ausgrabungen stattfinden“, teilte er mit.