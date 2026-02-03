Wenn bei Verletzten jede Sekunde zählt, wissen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Uenglingen, wie sie erste Hilfe leisten können. Doch die Ortswehr braucht selbst dringend Hilfe.

Matthias Lange (rechts) zeigt Martin Sommerfeld (von links), Kurt, Matthias Götzky, Levi und David, bei Daniel die stabile Seitenlage.

Uenglingen - Eine Botschaft ist Matthias Lange bei der Ersten Hilfe sehr wichtig: „Ihr könnt nur etwas falsch machen, wenn ihr gar nichts macht“, sagt der ASB-Rettungsdienst-Mitarbeiter. Er schult die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Uenglingen beim Dienstabend. Die Ortsfeuerwehr braucht dringend neue Mitglieder, die sich dort ehrenamtlich engagieren.