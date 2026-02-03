Wer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aktuell die Feuerwehr alarmieren oder den Notarzt rufen möchte, muss vorübergehend auf die 110 ausweichen.

Köthen (vs) - Wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld informiert, ist die Leitstelle derzeit nicht über die Notrufnummer 112 erreichbar. Bürger, die den Notruf benötigen, werden gebeten, stattdessen die Rufnummer 110 zu wählen. Der Notruf were dann umgehend weitergeleitet, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung

„Wir arbeiten intensiv an der Behebung der Störung, um die Notrufnummer 112 baldmöglichst wieder verfügbar zu machen“, so Kreissprecherin Jana Müller.

Die 112 ruft man bei lebensbedrohlichen medizinischen Notfällen wie einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder schweren Verletzungen sowie bei Bränden und anderen größeren Gefahren wie beispielsweise einer Ölspur an, um Feuerwehr und Rettungsdienst zu alarmieren. Die 110 hingegen ist der kostenlose Polizeinotruf.