weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Doppelt so viel Leistung: Solarpark-Repowering bei Stendal: Ortsbürgermeister ist skeptisch

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. kritisiert Einschätzung des Gutachters
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. kritisiert Einschätzung des Gutachters

Doppelt so viel Leistung Solarpark-Repowering bei Stendal: Ortsbürgermeister ist skeptisch

Die Solaranlagen bei Staats (Uchtspringe) sollen modernisiert werden. Das hat seine Vor- und Nachteile.

Von Mike Kahnert 10.02.2026, 09:04
Der 27 Hektar große Solarpark bei Staats westlich von Stendal wird in den kommenden Jahren modernisert.
Der 27 Hektar große Solarpark bei Staats westlich von Stendal wird in den kommenden Jahren modernisert. Foto: Mike Kahnert

Staats. - Der Solarpark bei Staats (Uchtspringe) soll modernisiert – „repowered“ – werden. Der Ortschaftsrat sei grundsätzlich nicht gegen das Projekt, doch Uchtspringes Ortsbürgermeister Jürgen Schlafke spricht von einer gewissen Skepsis, was ökologische und finanzielle Fragen angeht.