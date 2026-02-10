Die Solaranlagen bei Staats (Uchtspringe) sollen modernisiert werden. Das hat seine Vor- und Nachteile.

Der 27 Hektar große Solarpark bei Staats westlich von Stendal wird in den kommenden Jahren modernisert.

Staats. - Der Solarpark bei Staats (Uchtspringe) soll modernisiert – „repowered“ – werden. Der Ortschaftsrat sei grundsätzlich nicht gegen das Projekt, doch Uchtspringes Ortsbürgermeister Jürgen Schlafke spricht von einer gewissen Skepsis, was ökologische und finanzielle Fragen angeht.