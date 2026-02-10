Liveticker
Doppelt so viel Leistung Solarpark-Repowering bei Stendal: Ortsbürgermeister ist skeptisch
Die Solaranlagen bei Staats (Uchtspringe) sollen modernisiert werden. Das hat seine Vor- und Nachteile.
10.02.2026, 09:04
Staats. - Der Solarpark bei Staats (Uchtspringe) soll modernisiert – „repowered“ – werden. Der Ortschaftsrat sei grundsätzlich nicht gegen das Projekt, doch Uchtspringes Ortsbürgermeister Jürgen Schlafke spricht von einer gewissen Skepsis, was ökologische und finanzielle Fragen angeht.