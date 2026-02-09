weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Drömling voller Geschichten: Literatur trifft Landidylle: Wenn Kinderbücher, Kerzenschein und Magie zusammenkommen

Drömling voller Geschichten Literatur trifft Landidylle: Wenn Kinderbücher, Kerzenschein und Magie zusammenkommen

„Zauber, Zoff & Zapperlot!“: Kinderbuchautorin Nicole Schaa erzählt über neue Kulturreihe auf „Hof No.7“ in Velsdorf. So entstehen Herzensprojekte für Familien im Drömling.

Von Anett Roisch 09.02.2026, 17:15
Seit April 2024 gibt es den magischen Drömlingspfad im Wäldchen hinter dem Sportplatz in Velsdorf. Bei der Eröffnung des Rätselweges waren auch Kinderbuchautorin Nicole Schaa und einige ihrer zauberhaften Wesen dabei.
Seit April 2024 gibt es den magischen Drömlingspfad im Wäldchen hinter dem Sportplatz in Velsdorf. Bei der Eröffnung des Rätselweges waren auch Kinderbuchautorin Nicole Schaa und einige ihrer zauberhaften Wesen dabei. Foto: Anett Roisch

Velsdorf - „Kommt heraus aus eurer Winterhöhle und lass uns die kalten Tage gemütlich machen“, sagt Kinderbuchautorin Nicole Schaa. Die Wolfsburgerin lädt zu einer Lesung aus ihrem neuen Kinderbuch „Zauber, Zoff & Zapperlot!“ ein.