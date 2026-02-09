Drömling voller Geschichten Literatur trifft Landidylle: Wenn Kinderbücher, Kerzenschein und Magie zusammenkommen
„Zauber, Zoff & Zapperlot!“: Kinderbuchautorin Nicole Schaa erzählt über neue Kulturreihe auf „Hof No.7“ in Velsdorf. So entstehen Herzensprojekte für Familien im Drömling.
09.02.2026, 17:15
Velsdorf - „Kommt heraus aus eurer Winterhöhle und lass uns die kalten Tage gemütlich machen“, sagt Kinderbuchautorin Nicole Schaa. Die Wolfsburgerin lädt zu einer Lesung aus ihrem neuen Kinderbuch „Zauber, Zoff & Zapperlot!“ ein.