Gerügter sieht Angriff auf Meinungsfreiheit Wegen „Verunglimpfung“: Öffentliche Rüge für Gardelegener AfD-Stadtrat Sebastian Koch
Gardelegens Stadtratschef Kai-Michael Neubüser rügt AfD-Stadtrat Sebastian Koch. Was diesem wegen Beiträgen auf Facebook vorgeworfen wird, und warum er darin einen Angriff auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung sieht ...
08.10.2025, 17:48
Gardelegen. - Seit 2011 ist Kai-Michael Neubüser Vorsitzender des Stadtrates. Selbst für ihn gibt es Premieren. Der Punkt sei „etwas prekär“, leitete er in der jüngsten Ratssitzung am Montag ein. Was folgte, war eine öffentliche Rüge für Stadtrat Sebastian Koch (AfD).