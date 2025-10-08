Gardelegens Stadtratschef Kai-Michael Neubüser rügt AfD-Stadtrat Sebastian Koch. Was diesem wegen Beiträgen auf Facebook vorgeworfen wird, und warum er darin einen Angriff auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung sieht ...

Die Teilnahme einer Angestellten der Hansestadt Gardelegen an einer Demonstration unter dem Motto „Gegen das Sommerfest der AfD-Jugend“ nahm Stadtrat Sebastian Koch zum Anlass, um diese öffentlich anzugreifen. Dafür erteilte ihm Stadtratschef Kai-Michael Neubüser jetzt eine öffentliche Rüge.

Gardelegen. - Seit 2011 ist Kai-Michael Neubüser Vorsitzender des Stadtrates. Selbst für ihn gibt es Premieren. Der Punkt sei „etwas prekär“, leitete er in der jüngsten Ratssitzung am Montag ein. Was folgte, war eine öffentliche Rüge für Stadtrat Sebastian Koch (AfD).