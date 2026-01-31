Ein 12-jähriges Mädchen aus Magdeburg war am Samstag als vermisst gemeldet worden. Kurz vor Mitternacht gab die Polizei Entwarnung.

Update: Vermisste 12-jährige aus Magdeburg ist wieder Zuhause

In Magdeburg wird ein 12-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Magdeburg. - In Magdeburg war ein 12-jähriges Mädchen am 31. Januar 2026 als vermisst gemeldet worden.

Sie war mittags aus der Wohnung im Stadtteil Neustädter Feld gegangen und nicht zurückgekehrt. Eine polizeiliche Suche blieb zunächst erfolglos.

Wie die Polizei gegen Mitternacht mitteilte, ist die 12-Jährige selbstständig und wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.