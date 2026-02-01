Während das rechtsextreme Magazin „Compact“ in Magdeburg mit Höcke und Co. sein Jubiläum feiert, protestieren Hunderte lautstark dagegen. Vom Hasselbachplatz bis zur „Halber85“ setzen sie ein Zeichen gegen rechte Ideologien.

Gegenüber der Veranstaltungshalle „Halber85“, in der das rechte Magazin „Compact“ sein 15-jähriges Bestehen feierte, protestierten Hunderte als klare Haltung gegen rechtes Gedankengut.

Magdeburg. - „Alerta, alerta, antifascista!“ schallte es am Samstagnachmittag, 31. Januar, über den Hasselbachplatz. Ein Demonstrationszug setzte sich in Bewegung – laut, entschlossen, sichtbar. Das Solidarische Bündnis Magdeburg hatte mobilisiert. Der Anlass: eine Jubiläumsgala des rechtsextremen „Compact“-Magazins in Sudenburg.