Wenn Rechtsextreme feiern wollen Pfeifen, Parolen, Protest: Lauter Gegenwind für rechte „Compact“-Gala in Magdeburg
Während das rechtsextreme Magazin „Compact“ in Magdeburg mit Höcke und Co. sein Jubiläum feiert, protestieren Hunderte lautstark dagegen. Vom Hasselbachplatz bis zur „Halber85“ setzen sie ein Zeichen gegen rechte Ideologien.
Aktualisiert: 01.02.2026, 06:11
Magdeburg. - „Alerta, alerta, antifascista!“ schallte es am Samstagnachmittag, 31. Januar, über den Hasselbachplatz. Ein Demonstrationszug setzte sich in Bewegung – laut, entschlossen, sichtbar. Das Solidarische Bündnis Magdeburg hatte mobilisiert. Der Anlass: eine Jubiläumsgala des rechtsextremen „Compact“-Magazins in Sudenburg.