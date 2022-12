Weihnachtswunder für die Ausgabestelle

„Wunder gescheh'n“ sang Nena vor einigen Jahren. Und ein kleines Wunder gibt es nun vor dem Weihnachtsfest auch in Gardelegen: Die Ausgabestelle der Tafel am Bürgerbusch ist gerettet. Wer übernimmt?

Gardelegen - Viele Menschen standen am Dienstag, 20. Dezember, Schlange vor der Ausgabestelle der Tafel am Bürgerbusch in Gardelegen. Vielleicht zum letzten Mal? Denn das Ende war angesagt.