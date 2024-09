Gardelegen. - In den vergangenen Monaten ploppten in der Facebook-Gruppe „Gardelegen Community“ immer wieder Kommentare zu gestohlenen oder gefundenen Fahrrädern auf. Allein seit Mitte August gab es mehrere Beiträge dazu: Anfang September wurde ein herrenloses Fahrrad in Gardelegen gefunden, eines wurde direkt am Rossmann gestohlen, ein anderes am Freibad Zienau.

