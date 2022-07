Wenn der Blitz ins Eigenheim einschlägt: Gardelegener Experte gibt Tipps

Ein Schaden von mehr als 200.000 Euro soll an einem Einfamilienhaus in Gardelegen durch einen Blitzeinschlag entstanden sein. Wie können sich Eigentümer für solche Fälle absichern?

Gardelegen - Ein Zucken am Himmel – und in Sekundenbruchteilen ist das Haus unbewohnbar und ein Schaden entstanden, der in die Hunderttausende geht. Was kürzlich in einem Einfamilienhaus in Gardelegen passiert ist, kann jeden treffen. Wie kann man sich dagegen absichern?